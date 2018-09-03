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Константин Большаков
3 Сентября, 2018 15:04
В Крыму озвучили итоги летнего туристического сезона
Крым.
Источник: Aeropoisk.ru
Крым, 03 Сентября - DIXINEWS.
Миллионы людей посетили полуостров этим летом.
Руководитель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму правительства Крыма Алексей Черняк рассказал, сколько человек посетили полуостров за последние три месяца.
По словам господина Черняка, в Крыму побывали более 5 млн человек, цифры приведены на конец августа, передаёт RT. Этот показатель на 28% выше, чем в 2017 году в аналогичное время.
Парламентарий полагает, что популярность Крыма связана с доступностью его курортов – теперь добраться до них намного проще, проехав по Крымскому мосту.
- Благодаря строительству моста мы приближаемся к рекорду, который держался 25 лет на Украине, - 6 млн туристов за год. Крым лидирует в ценовой политике, - сказал чиновник.
Как уточнил Алексей Черняк, в Крыму можно найти отдых «на любой кошелёк», как для богатых, так и для среднего класса.
Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто в мае 2018 года.
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