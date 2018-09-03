Силовые структуры

Константин Большаков
3 Сентября, 2018 14:14

Следователи раскрыли обстоятельства убийства полицейского в Москве

СУ СКР по Москве.
Источник: Versiya.info
#МВД

#СКР

#убийство
Москва, 03 Сентября - DIXINEWS.

Сотрудника МВД убили из пистолета.

В СУ СКР по Москве расследуют уголовное дело об убийстве в столице сотрудника полиции. В главке раскрыли подробности преступления.

По словам следователей, вечером в воскресенье, 2 августа, в подсобном помещении на станции метро Курская было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы. Довольно быстро удалось выяснить, что предшествовало трагической развязке.

Незадолго до смерти, полицейский остановил для проверки документов мужчину. Как сообщили в свою очередь уже СМИ, подозреваемый сразу достал пистолет и выстрелил в правоохранителя. От полученного ранения страж порядка скончался.

Подозреваемого задержали и доставили в участок. Сейчас в СКК по Москве устанавливают все обстоятельства убийства.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Донецке идёт прощание с Захарченко
Очередной взрыв на заводе в Самаре унёс жизни людей
Ещё двое сотрудников ярославской колонии задержаны после пыток заключённых
Читайте в рубрике:
Напавшим на военный эшелон оказался авторитет «Жданчик»
В полиции рассказали о нападавшем, устроившим стрельбу в Москве
Полиция начнёт платить «стукачам»

Регионы России атакует непогода
В России вспоминают годовщину теракта в Беслане
В Сирии официально начался учебный год
В Киргизии начались Всемирные игры кочевников
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудники ФСБ России прибыли в ДНР
Крым, 03 Сентября, 16:58.
Крымский мост побил годовой паромный трафик автомобилей
Москва, 03 Сентября, 16:31.
В Москве почтили память погибших при теракте в Беслане
Воронеж, 03 Сентября, 16:26.
Реку Воронеж исследуют перед экологической реабилитацией
Волгоград, 03 Сентября, 15:46.
В Волгограде запланировали изменить социальный кодекс в пользу пенсионеров
Москва, 03 Сентября, 15:39.
В Кремле прояснили судьбу Минских соглашений после убийства Захарченко
Крым, 03 Сентября, 15:04.
В Крыму озвучили итоги летнего туристического сезона
Москва, 03 Сентября, 14:14.
Следователи раскрыли обстоятельства убийства полицейского в Москве (ВИДЕО)
Москва, 03 Сентября, 13:01.
В Москве озвучили прогнозы явки на выборах мэра
Нижний Новгород, 03 Сентября, 11:59.
В Нижнем Новгороде анонсировали создание молодёжного центра
Казань, 03 Сентября, 11:49.
В Казани нашли способ избавиться от вони очистных сооружений
Самара, 03 Сентября, 11:25.
Самара вошла в пятёрку городов по популярности РПЛ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия