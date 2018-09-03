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Константин Большаков
3 Сентября, 2018 14:14
Следователи раскрыли обстоятельства убийства полицейского в Москве
СУ СКР по Москве.
Источник: Versiya.info
Москва, 03 Сентября - DIXINEWS.
Сотрудника МВД убили из пистолета.
В СУ СКР по Москве расследуют уголовное дело об убийстве в столице сотрудника полиции. В главке раскрыли подробности преступления.
По словам следователей, вечером в воскресенье, 2 августа, в подсобном помещении на станции метро Курская было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы. Довольно быстро удалось выяснить, что предшествовало трагической развязке.
Незадолго до смерти, полицейский остановил для проверки документов мужчину. Как сообщили в свою очередь уже СМИ, подозреваемый сразу достал пистолет и выстрелил в правоохранителя. От полученного ранения страж порядка скончался.
Подозреваемого задержали и доставили в участок. Сейчас в СКК по Москве устанавливают все обстоятельства убийства.
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