Следователи раскрыли обстоятельства убийства полицейского в Москве

Сотрудника МВД убили из пистолета.

В СУ СКР по Москве расследуют уголовное дело об убийстве в столице сотрудника полиции. В главке раскрыли подробности преступления.

По словам следователей, вечером в воскресенье, 2 августа, в подсобном помещении на станции метро Курская было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы. Довольно быстро удалось выяснить, что предшествовало трагической развязке.

Незадолго до смерти, полицейский остановил для проверки документов мужчину. Как сообщили в свою очередь уже СМИ, подозреваемый сразу достал пистолет и выстрелил в правоохранителя. От полученного ранения страж порядка скончался.

Подозреваемого задержали и доставили в участок. Сейчас в СКК по Москве устанавливают все обстоятельства убийства.