Общество

Станислав Сикорский
2 Сентября, 2018 10:48

В Донецке идёт прощание с Захарченко

Прощание с Алексадром Захарченко в Донецке.
Источник: ria.ru
#Захарченко

#убийство

#ДНР
Донецк, 02 Сентября - DIXINEWS.

Порядка 30 тысяч человек посетили церемонию прощания с главой ДНР Александром Захарченко, погибшим во время террористического акта в Донецке.

Соответствующую информацию представили в местном издании ДАН. Такое количество зафиксировано утром до начала церемонии. Число желающих проститься постепенно растёт.

Пришедшие держат цветы с траурными лентами. Многие из тех, кто пришел попрощаться с Захарченко, не сдержали слёз.

Траурная церемония проходит в помещении Донецкого государственного академтеатра оперы и балета имени Соловьяненко. Возле входа размещен портрет бывшего главы ДНР, а в холле установлен гроб с его телом.

Попрощаться с Захарченко прибыли депутаты, министры, военнослужащие, главы администраций, пенсионеры, школьники, студенты. Кроме них, прибыл и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.

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