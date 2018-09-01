Транспорт

Константин Большаков
1 Сентября, 2018 18:41

В России подешевеют цены на авиабилеты

Авиабилеты.
Источник: Kto-chto-gde.ru
#ФАС

#самолёты

#авиабилеты
Москва, 01 Сентября - DIXINEWS.

Одно из федеральных ведомств решило разобраться в данном вопросе.

Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил, что ФАС изучила алгоритмы ценообразования на авиабилеты и до конца 2018 года планирует предложить новые варианты к ним. Об этом, ссылаясь на слова главы антимонопольного ведомства, пишет ТАСС.

Как пояснил Артемьев, специалисты ФАС проверили зарубежные системы бронирования и продажи билетов, после чего у них возникли большие претензии к ценообразованию в этой сфере.

- Мы полны решимости уже до конца этого года внести некоторые изменения в те подходы к ценообразованию, которые сегодня диктуются этими системами и менеджментом, - сказал глава ФАС.

Он также отметил, что изучались, в том числе, системы Sabre и Amadeus. Нынешние цены на авиабилеты господин Артемьев назвал слишком высокими, а в некоторых случаях «вообще заоблачными и экономически необоснованными».

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