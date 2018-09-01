Армия и оружие

Константин Большаков
1 Сентября, 2018 12:56

Стала известна дата наступления ВСУ на Донецк

Украинские военные.
Источник: Pohnews.org
#ДНР

#Захарченко

#ВСУ
Донецк, 01 Сентября - DIXINEWS.

Убийство главы ДНР может повлечь за собой крупное столкновение.

Официальный представитель командования самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин озвучил возможные сроки наступления украинских военных на Донецк. По его словам, это может произойти уже в середине сентября.

- Наши источник в штабах ООС и ОТГ «Восток» называют 14 сентября как возможную дату наступления, - передают РИА «Новости» слова представителя ДНР.

Басурин отметил, что Киев начал развертывание ударной группировки на мариупольском направлении. Так украинские военные могут воспользоваться гибелью главы ДНР, чтобы попытаться отбить ряд территорий.

Напомним, Александр Захарченко погиб в результате покушения накануне, 31 августа. Его взорвали в кафе «Сепар» на улице Пушкина в центре Донецка. Вместе с ним погиб и телохранитель.

В ДНР заявили о задержании подозреваемых в теракте. Это, предположительно, украинские диверсанты и связанные с ними лица.

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