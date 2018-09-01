Политика

Константин Большаков
1 Сентября, 2018 09:44

Путин эмоционально отреагировал на убийство главы ДНР

Александр Захарченко.
Источник: Arhano.ru
#Путин

#Захарченко

#ДНР
Москва, 01 Сентября - DIXINEWS.

Лидер самопровозглашённой республики был убит в результате покушения.

Президент РФ Владимир Путин довольно эмоционально отреагировал на убийство главы самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Российский лидер принёс соболезнования родным и близким Захарченко и всем жителям Донбасса. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Убийство Захарченко Путин назвал подлым и подчеркнул, что те, кто выбрал путь террора, насилия и запугивания не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят реального диалога с жителями юго-востока, а делают опасную ставку на дестабилизацию, «на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени».

- Этого у них не получится, - резюмировал Владимир Путин. – Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание. Россия всегда будет вместе с вами.

Напомним, Александр Захарченко был убит во время покушения в кафе «Сепар» на улице Пушкина в Донецке в пятницу, 31 августа. Почти сразу же были задержаны первые подозреваемые, предположительно, украинские диверсанты.

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