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Константин Большаков
31 Августа, 2018 18:42
В Донецке убили Александра Захарченко
Источник: Primechaniya.ru
Донецк, 31 Августа - DIXINEWS.
Глава ДНР погиб в результате взрыва.
В пятницу, 31 августа, в центре Донецка было совершено покушение на главу самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Как сообщил ряд СМИ, он скончался от полученных ранений.
«Интерфакс» уточняет, что взрыв прогремел у одного из кафе на улице Пушкина, которое находится в ста метрах от резиденции Захарченко. Ранение получил глава министерства финансов ДНР Александр Тимофеев.
Место взрыва оцеплено, там работают специалисты-взрывотехники. Смерть Захарченко подтвердили депутаты Госсовета ДНР. Сообщается о задержании подозреваемых в совершении преступления, предположительно, это некие украинские диверсанты, добавляют СМИ.
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