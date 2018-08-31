В Донецке убили Александра Захарченко

Глава ДНР погиб в результате взрыва.

В пятницу, 31 августа, в центре Донецка было совершено покушение на главу самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Как сообщил ряд СМИ, он скончался от полученных ранений.

«Интерфакс» уточняет, что взрыв прогремел у одного из кафе на улице Пушкина, которое находится в ста метрах от резиденции Захарченко. Ранение получил глава министерства финансов ДНР Александр Тимофеев.

Место взрыва оцеплено, там работают специалисты-взрывотехники. Смерть Захарченко подтвердили депутаты Госсовета ДНР. Сообщается о задержании подозреваемых в совершении преступления, предположительно, это некие украинские диверсанты, добавляют СМИ.