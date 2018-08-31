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Константин Большаков
31 Августа, 2018 16:51
Россияне смогут забыть о счётчиках ЖКХ
Счётчик воды.
Источник: Nashehovrino.ru
Москва, 31 Августа - DIXINEWS.
Новая инициатива в правительстве поможет избавить многих граждан от необходимости следить за показаниями воды, газа и электричества.
Многоквартирные жилые дома, которые будут вводить в эксплуатацию с начала 2020 года, в обязательном порядке начнут оснащать счётчиками ЖКХ с функцией дистанционной передачи данных. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Минстрое России.
Благодаря таким «умным» приборам процесс начисления платы за коммуналку станет более прозрачным, а следовательно, расходы граждан на оплату услуг ЖКХ снизятся. Соответствующие предложения министерство уже перенаправило в правительство страны.
Как отметили в Минстрое, после введения дистанционных счётчиков гражданам не придётся отслеживать и передавать показания – вся информация будет поступать в расчётные центры в режиме онлайн.
В перспективе, полагают чиновники, подобными устройствами будут оснащены и старые дома. К примеру, устанавливать приборы можно в ходе плановых проверок.
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