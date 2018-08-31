Россияне смогут забыть о счётчиках ЖКХ

Новая инициатива в правительстве поможет избавить многих граждан от необходимости следить за показаниями воды, газа и электричества.

Многоквартирные жилые дома, которые будут вводить в эксплуатацию с начала 2020 года, в обязательном порядке начнут оснащать счётчиками ЖКХ с функцией дистанционной передачи данных. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Минстрое России.

Благодаря таким «умным» приборам процесс начисления платы за коммуналку станет более прозрачным, а следовательно, расходы граждан на оплату услуг ЖКХ снизятся. Соответствующие предложения министерство уже перенаправило в правительство страны.

Как отметили в Минстрое, после введения дистанционных счётчиков гражданам не придётся отслеживать и передавать показания – вся информация будет поступать в расчётные центры в режиме онлайн.

В перспективе, полагают чиновники, подобными устройствами будут оснащены и старые дома. К примеру, устанавливать приборы можно в ходе плановых проверок.