ЖКХ

Константин Большаков
31 Августа, 2018 16:51

Россияне смогут забыть о счётчиках ЖКХ

Счётчик воды.
Источник: Nashehovrino.ru
#минстрой

#жкх

#счётчики
Москва, 31 Августа - DIXINEWS.

Новая инициатива в правительстве поможет избавить многих граждан от необходимости следить за показаниями воды, газа и электричества.

Многоквартирные жилые дома, которые будут вводить в эксплуатацию с начала 2020 года, в обязательном порядке начнут оснащать счётчиками ЖКХ с функцией дистанционной передачи данных. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Минстрое России.

Благодаря таким «умным» приборам процесс начисления платы за коммуналку станет более прозрачным, а следовательно, расходы граждан на оплату услуг ЖКХ снизятся. Соответствующие предложения министерство уже перенаправило в правительство страны.

Как отметили в Минстрое, после введения дистанционных счётчиков гражданам не придётся отслеживать и передавать показания – вся информация будет поступать в расчётные центры в режиме онлайн.

В перспективе, полагают чиновники, подобными устройствами будут оснащены и старые дома. К примеру, устанавливать приборы можно в ходе плановых проверок.

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