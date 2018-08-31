Очередной взрыв на заводе в Самаре унёс жизни людей

Вторая за день трагедия на российском предприятии произошла сегодня.

На одном из филиалов завода ПАО «Кузнецов» в посёлке Прибрежный Красноглинского района Самарской области около 14 часов прогремел «взрыв газовоздушной смеси». Информацию подтвердили в региональном управлении СК РФ.

- В результате погибли двое рабочих, - заявили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили следователи, инцидент случился, когда рабочие производили сухую чистку резервуара для хранения жидкого кислорода – произошло воспламенение газовоздушной смеси.

По словам источника «Интерфакса», сотрудники предприятия «не соблюли должные меры предосторожности», предусмотренные для подобной процедуры. По факту трагедии ведётся доследственная проверка.

Напомним, это уже второй подобный случай за пятницу, 31 августа. Ранее на заводе в Нижегородской области прогремел взрыв, из-за которого также погибли люди.