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Станислав Сикорский
31 Августа, 2018 13:57
Медведев рассказал, когда отремонтируют интернаты и дома престарелых
Ремонт социального учреждения.
Источник: ria.ru
Москва, 31 Августа - DIXINEWS.
Вопросы о ремонте интернатов и домов престарелых в России включат в национальный проект "Демография".
Об этом стало известно из заявления премьер-министра Дмитрия Медведева. По его словам, многим вышеозначенным объектам требуется восстановление, это провоцирует очереди.
"Из-за того, что многим интернатам, домам престарелых необходим капитальный ремонт, это не секрет, они у нас, к сожалению, в весьма сложном состоянии находятся, возникают очереди. Чтобы решить эту проблему, мы включаем соответствующие мероприятия в национальный проект "Демография", - резюмировал Медведев.
С таким заявлением глава российского правительство выступил в рамках совещания по теме расходов федерального бюджета в период 2019-2020 годов.
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