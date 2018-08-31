Общество

Станислав Сикорский
31 Августа, 2018 13:57

Медведев рассказал, когда отремонтируют интернаты и дома престарелых

Ремонт социального учреждения.
Источник: ria.ru
#Медведев

#Правительство

#ремонт
Москва, 31 Августа - DIXINEWS.

Вопросы о ремонте интернатов и домов престарелых в России включат в национальный проект "Демография".

Об этом стало известно из заявления премьер-министра Дмитрия Медведева. По его словам, многим вышеозначенным объектам требуется восстановление, это провоцирует очереди.

"Из-за того, что многим интернатам, домам престарелых необходим капитальный ремонт, это не секрет, они у нас, к сожалению, в весьма сложном состоянии находятся, возникают очереди. Чтобы решить эту проблему, мы включаем соответствующие мероприятия в национальный проект "Демография", - резюмировал Медведев.

С таким заявлением глава российского правительство выступил в рамках совещания по теме расходов федерального бюджета в период 2019-2020 годов.

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