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Константин Большаков
31 Августа, 2018 12:05

Стало известно о погибших при взрыве в Нижегородской области

Завод имени Свердлова в Дзержинске.
Источник: Времяроссии.рф
#взрыв

#Дзержинск

#заводимениСвердлова
Нижний Новгород, 31 Августа - DIXINEWS.

Обстоятельства инцидента ещё только предстоит выяснить.

При взрыве на заводе им. Свердлова в Нижегородской области погибли два человека. Об этом пишет «Интерфакс». Уточняется, что производство специализируется на изготовлении взрывчатки.

В свою очередь другие источники пишут, что ещё три человека остаются под завалами, однако живы они или нет – не сообщается. По информации РИА «Новости», взрыв прогремел в цехе по производству взрывчатого вещества, по другим данным в цехе по утилизации мин.

Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе предприятия, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- 31 августа на территории завода имени Свердлова произошёл хлопок в здании утилизации мин. Здание оцеплено. Проводится проливка территории и здания пожарной охраной. О развитии событий будем информировать дополнительно, - сообщили представители организации.

Сейчас на заводе бушует пожар, спасатели уже прибыли на место происшествия. Причины трагедии ещё предстоит узнать.

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