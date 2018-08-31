Стало известно о погибших при взрыве в Нижегородской области

Обстоятельства инцидента ещё только предстоит выяснить.

При взрыве на заводе им. Свердлова в Нижегородской области погибли два человека. Об этом пишет «Интерфакс». Уточняется, что производство специализируется на изготовлении взрывчатки.

В свою очередь другие источники пишут, что ещё три человека остаются под завалами, однако живы они или нет – не сообщается. По информации РИА «Новости», взрыв прогремел в цехе по производству взрывчатого вещества, по другим данным в цехе по утилизации мин.

Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе предприятия, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- 31 августа на территории завода имени Свердлова произошёл хлопок в здании утилизации мин. Здание оцеплено. Проводится проливка территории и здания пожарной охраной. О развитии событий будем информировать дополнительно, - сообщили представители организации.

Сейчас на заводе бушует пожар, спасатели уже прибыли на место происшествия. Причины трагедии ещё предстоит узнать.