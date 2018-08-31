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Константин Большаков
31 Августа, 2018 12:05
Стало известно о погибших при взрыве в Нижегородской области
Завод имени Свердлова в Дзержинске.
Источник: Времяроссии.рф
Нижний Новгород, 31 Августа - DIXINEWS.
Обстоятельства инцидента ещё только предстоит выяснить.
При взрыве на заводе им. Свердлова в Нижегородской области погибли два человека. Об этом пишет «Интерфакс». Уточняется, что производство специализируется на изготовлении взрывчатки.
В свою очередь другие источники пишут, что ещё три человека остаются под завалами, однако живы они или нет – не сообщается. По информации РИА «Новости», взрыв прогремел в цехе по производству взрывчатого вещества, по другим данным в цехе по утилизации мин.
Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе предприятия, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».
- 31 августа на территории завода имени Свердлова произошёл хлопок в здании утилизации мин. Здание оцеплено. Проводится проливка территории и здания пожарной охраной. О развитии событий будем информировать дополнительно, - сообщили представители организации.
Сейчас на заводе бушует пожар, спасатели уже прибыли на место происшествия. Причины трагедии ещё предстоит узнать.
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