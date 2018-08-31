Финансы

Константин Большаков
31 Августа, 2018 10:12

Центробанк оставит дропперов без денег

Центробанк.
Источник: dixinews.ru
#Центробанк

#хакеры

#дропперы
Москва, 31 Августа - DIXINEWS.

Пособникам хакеров серьёзно осложнят жизнь.

Банк России опубликовал проект нормативного документа, в котором описаны предложения по борьбе с дропперами – людьми и компаниями, на чьи счета выводятся средства, похищенные хакерами из банков.

Согласно предложению, банк, обнаруживший несанкционированное снятие денег со своих счетов, должен будет проинформировать об этом Центробанк. В свою очередь регулятор выяснит, кто является получателем денег, и сообщит его данные другим кредитным учреждениям.

Обнаружив возможных дропперов, банки будут запрещать денежные переводы и снятие наличных.

При этом, как пишет «Коммерсант», в Центробанке заверили, что постараются максимально снизить риски ошибочного внесения в базу дропперов.

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