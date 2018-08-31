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Константин Большаков
31 Августа, 2018 10:12
Центробанк оставит дропперов без денег
Центробанк.
Источник: dixinews.ru
Москва, 31 Августа - DIXINEWS.
Пособникам хакеров серьёзно осложнят жизнь.
Банк России опубликовал проект нормативного документа, в котором описаны предложения по борьбе с дропперами – людьми и компаниями, на чьи счета выводятся средства, похищенные хакерами из банков.
Согласно предложению, банк, обнаруживший несанкционированное снятие денег со своих счетов, должен будет проинформировать об этом Центробанк. В свою очередь регулятор выяснит, кто является получателем денег, и сообщит его данные другим кредитным учреждениям.
Обнаружив возможных дропперов, банки будут запрещать денежные переводы и снятие наличных.
При этом, как пишет «Коммерсант», в Центробанке заверили, что постараются максимально снизить риски ошибочного внесения в базу дропперов.
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