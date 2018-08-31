Власть

Константин Большаков
31 Августа, 2018 09:57

Наталья Поклонская высказалась о пенсионной реформе

Наталья Поклонская.
Источник: Ok-lady.ru
#Поклонская

#пенсии

#реформа
Москва, 31 Августа - DIXINEWS.

Она озвучила своё мнение в социальной сети.

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская на своей странице в социальной сети прокомментировала решение президента России Владимира Путина смягчить пенсионную реформу.

Как убеждена госпожа Поклонская, «сомнений насчёт принятия пенсионной реформы ни у кого нет», так как выступление главы государства «чётко раскрыло перспективы», поэтому она призвала не поддерживать «умельцев», которые желают «расшатать ситуацию, играя на наших эмоциях и трудностях». Путина она назвала «капитаном корабля под названием «Россия», и напомнила, что на флоте необходим порядок, иначе наступит хаос.

Основным раздражителем для людей Поклонская назвала «несправедливость, судебный и правоохранительный произвол, кланы и чванство чиновников». Также депутат раскритиковала своих коллег, которые в эфире центральных каналов «патриотично» и под камеры готовы отказаться от всех государственных льгот».

- Примечательно, что после переворота 1917 года Россию всегда спасают простые люди, а губят те, кто уже давно положил глаз не только на её природные богатства и ресурсы, но и на заокеанские острова и тихие налоговые гавани. О пенсиях им думать смешно и незачем, - написала Поклонская.

Наталья Поклонская уверена, что иногда реформы необходимы для спасения ситуации, но её интересует, почему «нет ответов на вопросы: где деньги, куда они постоянно пропадают и кто виноват?».

Напомним, о решении правительства увеличить пенсионный возраст стало известно в июне 2018 года. В конце августа президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о смягчении законопроекта и сохранении льгот для ряда категорий пенсионеров.

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