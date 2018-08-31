Стало известно, что Ельцин думал о Путине на самом деле

Слова первого российского президента опубликовал его американский экс-коллега.

На сайте библиотеки экс-президента США Билла Клинтона опубликована расшифровка телефонных переговоров с первым президентом России Борисом Ельциным за сентябрь 1999 года. В беседе лидеры обсуждают Владимира Путина, которого уже тогда Ельцин называл своим преемником.

Как признавался Ельцин, ему нужно было много времени, чтобы обдумать, кто мог бы возглавить государство в 2000 году, и тогда он не мог найти подходящего человека.

- В конце концов я наткнулся на него, это Путин. Путин – надёжный человек, который хорошо разбирается в сфере своей ответственности, - заявил Ельцин в разговоре с Клинтоном.

Уже тогда Борис Николаевич Ельцин выражал уверенность, что Владимира Путина поддержат на выборах президента.

Напомним, Ельцин покинул пост главы государства в конце 1999 года, объявив Путина своим преемником. В 2000 году Путина избрали президентом на выборах.