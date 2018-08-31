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Константин Большаков
31 Августа, 2018 09:35
Стало известно, что Ельцин думал о Путине на самом деле
Билл Клинтон и Борис Ельцин.
Источник: dixinews.ru
Москва, 31 Августа - DIXINEWS.
Слова первого российского президента опубликовал его американский экс-коллега.
На сайте библиотеки экс-президента США Билла Клинтона опубликована расшифровка телефонных переговоров с первым президентом России Борисом Ельциным за сентябрь 1999 года. В беседе лидеры обсуждают Владимира Путина, которого уже тогда Ельцин называл своим преемником.
Как признавался Ельцин, ему нужно было много времени, чтобы обдумать, кто мог бы возглавить государство в 2000 году, и тогда он не мог найти подходящего человека.
- В конце концов я наткнулся на него, это Путин. Путин – надёжный человек, который хорошо разбирается в сфере своей ответственности, - заявил Ельцин в разговоре с Клинтоном.
Уже тогда Борис Николаевич Ельцин выражал уверенность, что Владимира Путина поддержат на выборах президента.
Напомним, Ельцин покинул пост главы государства в конце 1999 года, объявив Путина своим преемником. В 2000 году Путина избрали президентом на выборах.
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