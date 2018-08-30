Валентина Матвиенко понесла тяжёлую потерю

Печальная новость стала известна сегодня вечером.

В четверг, 30 августа, «Парламентская газета» сообщила о смерти мужа спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Владимира. Причина кончины не сообщается.

По данным издания Совфеда, супруги познакомились ещё будучи студентами. Муж госпожи Матвиенко являлся полковником медицинской службы в отставке. Вместе пара прожила более 40 лет.

Как писали СМИ, после ухода на пенсию Владимир Матвиенко занялся самостоятельным строительством дачи под Санкт-Петербургом, где и жил последнее время. Также сообщалось, что он тяжело болел и был прикован к инвалидному креслу.

Весь вечер в Совет Федерации поступали соболезнования в связи со смертью супруга Валентины Матвиенко. Соболезнования принёс также президент Белоруссии Александр Лукашенко.