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Константин Большаков
30 Августа, 2018 22:08
Валентина Матвиенко понесла тяжёлую потерю
Валентина Матвиенко.
Источник: Passion.ru
Москва, 30 Августа - DIXINEWS.
Печальная новость стала известна сегодня вечером.
В четверг, 30 августа, «Парламентская газета» сообщила о смерти мужа спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Владимира. Причина кончины не сообщается.
По данным издания Совфеда, супруги познакомились ещё будучи студентами. Муж госпожи Матвиенко являлся полковником медицинской службы в отставке. Вместе пара прожила более 40 лет.
Как писали СМИ, после ухода на пенсию Владимир Матвиенко занялся самостоятельным строительством дачи под Санкт-Петербургом, где и жил последнее время. Также сообщалось, что он тяжело болел и был прикован к инвалидному креслу.
Весь вечер в Совет Федерации поступали соболезнования в связи со смертью супруга Валентины Матвиенко. Соболезнования принёс также президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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