Экономика

Константин Большаков
30 Августа, 2018 14:40

Чайковский мясокомбинат выпустил новинку «Хинкали»

Хинкали.
Источник: dixinews.ru
#ЧайковскийМясокомбинат

#МяснаяЛегенда

#хинкали
Чайковский, 30 Августа - DIXINEWS.

Вкуснейший деликатес уже на прилавках фирменных магазинов.

ЗАО «Агрофирма «Мясо» продолжает радовать покупателей развитием линейки продуктов и новыми мясными изделиями. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», совсем недавно Чайковский мясокомбинат выпустил очередную новинку – «Хинкали».

Продукт представляет собой замороженный полуфабрикат ручной работы, в составе «Хинкали» свинина и говядина собственного производства. Для тестовой оболочки хинкали используется мука высшего качества. Конечный продукт обладает неповторимым оригинальным вкусом и не содержит ГМО. Потребители, которые уже успели попробовать новинку от ЗАО «Агрофирма «Мясо», оценили продукт по достоинству. При этом приготовить хинкали можно двумя способами – отварить или пожарить.

Неслучайно хинкали на Чайковском мясокомбинате лепят вручную – это дань традиции, которая имеет давнюю историю. Визитная карточка грузинской кулинарии, хинкали, как говорят, появилось ещё во времена существования Персии. Многие зачастую ошибочно путают хинкали и пельмени, но объединяет эти два блюда лишь фактура. Важный элемент в создании хинкали - работа над формой. Традиционно грузинские хозяйки лепят их таким образом, чтобы на верхушке получился небольшой «хвостик» из теста.

Приобрести новинку «Хинкали» от Чайковского мясокомбината можно уже сегодня в сети фирменных магазинов предприятия «Мясная легенда».

Также напомним, что в конце прошлого года ЗАО «Агрофирма «Мясо» открыло новый цех полуфабрикатов, производственная мощность которого составляет порядка 2 тонн продукции в смену, а ассортимент насчитывает более 120 наименований.

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