В Госдуме подтвердили смерть Иосифа Кобзона

Всенародно любимый певец умер сегодня.

В четверг, 30 августа, стало известно о смерти народного артиста СССР, депутата Государственной думы РФ Иосифа Кобзона. Об этом сообщили ведущие федеральные СМИ, такие как «Россия 24», «Вести.ру» и ряд других. Как пишут РИА «Новости», в Госдуме подтвердили эту информацию.

Артист ушёл из жизни на 81-м году жизни. Последние недели он находился в больнице после госпитализации 20 июля.

О месте прощания и захоронения Кобзона, вероятно, будет сообщено позднее.

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года, петь начал с раннего возраста. В странах бывшего СССР вряд ли найдётся человек, который бы не был знаком с творчеством великого артиста.