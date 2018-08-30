Власть

Константин Большаков
30 Августа, 2018 13:42

В Госдуме подтвердили смерть Иосифа Кобзона

Иосиф Кобзон.
Источник: Vashinovosty.mediasole.ru
#Кобзон

#ГосДума

#смерть
Москва, 30 Августа - DIXINEWS.

Всенародно любимый певец умер сегодня.

В четверг, 30 августа, стало известно о смерти народного артиста СССР, депутата Государственной думы РФ Иосифа Кобзона. Об этом сообщили ведущие федеральные СМИ, такие как «Россия 24», «Вести.ру» и ряд других. Как пишут РИА «Новости», в Госдуме подтвердили эту информацию.

Артист ушёл из жизни на 81-м году жизни. Последние недели он находился в больнице после госпитализации 20 июля.

О месте прощания и захоронения Кобзона, вероятно, будет сообщено позднее.

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года, петь начал с раннего возраста. В странах бывшего СССР вряд ли найдётся человек, который бы не был знаком с творчеством великого артиста.

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