Российский робот Promobot отправят охранять американских школьников

Робот Promobot, разработанный российскими специалистами, будут использовать в американских школах для повышения безопасности учащихся.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы одноименной компании, создавшей робота. Promobot займётся поисками огнестрельного оружия у школьников или визитёров учреждений.

Робота можно применять в различных направлениях в силу его многозадачности. В американской компании Intellitronix разработали софт, обучающий роботов искать оружие. Позднее его оснастят инфракрасной камерой и скрыть запрещённые предметы станет на порядок сложнее.

Intellitronix инициировала переговоры о поставках российских разработок. Предполагается, что роботы могут стать ценным приобретением для обучения из-за способности поддерживать диалог.

Стоит напомнить, что Promobot планируют применять в различных сферах. Белорусские заказчики хотят сделать из робота экскурсовода, турецкие - консультантов в аэропортах. Желание использовать отечественных роботов изъявили в 25 странах.