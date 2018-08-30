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Станислав Сикорский
30 Августа, 2018 12:01
Российский робот Promobot отправят охранять американских школьников
Российский Promobot.
Источник: politros.com
Москва, 30 Августа - DIXINEWS.
Робот Promobot, разработанный российскими специалистами, будут использовать в американских школах для повышения безопасности учащихся.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы одноименной компании, создавшей робота. Promobot займётся поисками огнестрельного оружия у школьников или визитёров учреждений.
Робота можно применять в различных направлениях в силу его многозадачности. В американской компании Intellitronix разработали софт, обучающий роботов искать оружие. Позднее его оснастят инфракрасной камерой и скрыть запрещённые предметы станет на порядок сложнее.
Intellitronix инициировала переговоры о поставках российских разработок. Предполагается, что роботы могут стать ценным приобретением для обучения из-за способности поддерживать диалог.
Стоит напомнить, что Promobot планируют применять в различных сферах. Белорусские заказчики хотят сделать из робота экскурсовода, турецкие - консультантов в аэропортах. Желание использовать отечественных роботов изъявили в 25 странах.
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