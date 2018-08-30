Армия и оружие

Константин Большаков
30 Августа, 2018 12:21

Военный самолёт НАТО устроил хаос у границ России

Самолёт НАТО.
Источник: 15min.lt
#НАТО

#самолёты
Владивосток, 30 Августа - DIXINEWS.

Судно летает уже несколько дней рядом с одним из российских городов.

У границ РФ над Японским морем недалеко от Владивостока уже несколько дней летает, предположительно, самолёт-разведчик НАТО. Об этом «Интерфакс» пишет со ссылкой на свой источник.

Как заявил собеседник, из-за полётов неопознанного лайнера гражданским судам приходится экстренно снижаться или менять маршрут. Утром в четверг, 30 августа, самолёт НАТО вновь хаотично пересёк полтора десятка воздушных трасс.

Источник отметил, что воздушное судно имеет код радиолокационного ответчика одной из стран НАТО и при этом не уведомляет диспетчеров о своих намерениях. Ранее данная машина летала над нейтральными водами в Японском море 28 и 29 августа.

Такую активность можно связать с намерением российского Минобороны провести учения «Восток-2018». В НАТО их посчитали «подготовкой к масштабному конфликту».

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