Стали известны самые близкие к Путину люди

Их выбрали из политиков, бизнесменов, управленцев и силовиков.

Журнал Forbes составил рейтинг 100 самых влиятельных россиян, в который вошли чиновники, бизнесмены, топ-менеджеры и руководители силовых органов. На первом месте оказался президент РФ Владимир Путин.

- Путин автоматически возглавил рейтинг, как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes, - говорится в пояснении к списку.

При составлении списка журналисты учитывали «количество сотрудников, размер выручки, возможность непосредственно влиять на жизнь людей и отрасли», а также близость к российскому президенту или к «Единой России».

В результате на втором месте рейтинга оказался председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, на третьей строчке – председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, а на четвёртом месте – главный исполнительный директор «Роснефти».

При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев занял лишь пятую строчку. Также в десятку вошли глава Центробанка Эльвира Набиуллина (7) и директор ФСБ Александр Бортников (8).