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Константин Большаков
30 Августа, 2018 09:48
Стали известны самые близкие к Путину люди
Владимир Путин.
Источник: Weacom.ru
Москва, 30 Августа - DIXINEWS.
Их выбрали из политиков, бизнесменов, управленцев и силовиков.
Журнал Forbes составил рейтинг 100 самых влиятельных россиян, в который вошли чиновники, бизнесмены, топ-менеджеры и руководители силовых органов. На первом месте оказался президент РФ Владимир Путин.
- Путин автоматически возглавил рейтинг, как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes, - говорится в пояснении к списку.
При составлении списка журналисты учитывали «количество сотрудников, размер выручки, возможность непосредственно влиять на жизнь людей и отрасли», а также близость к российскому президенту или к «Единой России».
В результате на втором месте рейтинга оказался председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, на третьей строчке – председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, а на четвёртом месте – главный исполнительный директор «Роснефти».
При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев занял лишь пятую строчку. Также в десятку вошли глава Центробанка Эльвира Набиуллина (7) и директор ФСБ Александр Бортников (8).
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