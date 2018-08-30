Власть

Константин Большаков
30 Августа, 2018 09:48

Стали известны самые близкие к Путину люди

Владимир Путин.
Источник: Weacom.ru
#Путин

#форбс

#влияние
Москва, 30 Августа - DIXINEWS.

Их выбрали из политиков, бизнесменов, управленцев и силовиков.

Журнал Forbes составил рейтинг 100 самых влиятельных россиян, в который вошли чиновники, бизнесмены, топ-менеджеры и руководители силовых органов. На первом месте оказался президент РФ Владимир Путин.

- Путин автоматически возглавил рейтинг, как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes, - говорится в пояснении к списку.

При составлении списка журналисты учитывали «количество сотрудников, размер выручки, возможность непосредственно влиять на жизнь людей и отрасли», а также близость к российскому президенту или к «Единой России».

В результате на втором месте рейтинга оказался председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, на третьей строчке – председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, а на четвёртом месте – главный исполнительный директор «Роснефти».

При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев занял лишь пятую строчку. Также в десятку вошли глава Центробанка Эльвира Набиуллина (7) и директор ФСБ Александр Бортников (8).

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Сотни миллиардов рублей будут стоить предложения Путина по пенсионной реформе
В КПРФ жёстко раскритиковали речь Путина о смягчении пенсионной реформы
Медведев отреагировал на смягчение пенсионной реформы
Читайте в рубрике:
Путин окончательно решил судьбу пенсионной реформы
Telegram прогнулся под силовиков
Путин обратится к народу по поводу пенсионной реформы

Эскалация по худшему сценарию: к чему может привести провокация с химоружием в Сирии
Одна коробка австралийца помогла фермерам по всей стране
Дельфина и 46 пингвинов бросили в закрывшемся японском аквапарке
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Саудовской Аравии
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пермский экс-депутат Телепнев требует кары Тимати за оскорбления
Владивосток, 30 Августа, 12:21.
Военный самолёт НАТО устроил хаос у границ России
Москва, 30 Августа, 12:01.
Российский робот Promobot отправят охранять американских школьников
Челябинск, 30 Августа, 11:31.
В Челябинске учредили новую премию для талантливых детей
Екатеринбург, 30 Августа, 11:03.
Екатеринбург встретил мощи святителя Спиридона Тримифунтского из Греции
Челябинск, 30 Августа, 10:52.
Талантливых детей из Челябинска будут поощрять
Омск, 30 Августа, 10:37.
В Омске смертность на тысячи превышает рождаемость
Уфа, 30 Августа, 10:37.
Обманутым дольщикам «Миловского парка» выдали квартиры
Новосибирск, 30 Августа, 10:09.
В Новосибирске анонсировали установку памятника киевскому князю Владимиру
Воронеж, 30 Августа, 10:07.
Главный архитектор Воронежа вновь под прицелом надзорных органов
Москва, 30 Августа, 09:48.
Стали известны самые близкие к Путину люди
Москва, 30 Августа, 09:31.
Счётная палата признала тотальную коррупцию в стране
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия