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Константин Большаков
30 Августа, 2018 09:31
Счётная палата признала тотальную коррупцию в стране
Алексей Кудрин.
Источник: Argumentiru.com
Москва, 30 Августа - DIXINEWS.
Для борьбы с этим явлением нужно многогранное взаимодействие.
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о коррупции в России. По его словам, если в обществе говорят о воровстве и разбазаривании государственных ресурсов, то это недоработка и самой СП.
- Значит, мы не смогли создать институты контроля, как общественные, так и государственные, которые бы ограничивали воровство, - сказал Кудрин в интервью «Коммерсанту». – Люди уверены, что воровство государственных финансов широко распространено.
Кудрин добавил, что для успешной борьбы с коррупцией необходимы и свобода слова, и политическая конкуренция, и реальная подотчётность органов власти своим избирателям.
Самой сложной и проблемной сферой глава Счётной палаты назвал госзакупки – с неё и нужно начинать бороться с воровством. И именно антикоррупционная деятельность является одной из задач СП, напомнил Кудрин.
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