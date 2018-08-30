Экономика

Константин Большаков
30 Августа, 2018 09:31

Счётная палата признала тотальную коррупцию в стране

Алексей Кудрин.
Источник: Argumentiru.com
#коррупция

#Кудрин

#Счётнаяпалата
Москва, 30 Августа - DIXINEWS.

Для борьбы с этим явлением нужно многогранное взаимодействие.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о коррупции в России. По его словам, если в обществе говорят о воровстве и разбазаривании государственных ресурсов, то это недоработка и самой СП.

- Значит, мы не смогли создать институты контроля, как общественные, так и государственные, которые бы ограничивали воровство, - сказал Кудрин в интервью «Коммерсанту». – Люди уверены, что воровство государственных финансов широко распространено.

Кудрин добавил, что для успешной борьбы с коррупцией необходимы и свобода слова, и политическая конкуренция, и реальная подотчётность органов власти своим избирателям.

Самой сложной и проблемной сферой глава Счётной палаты назвал госзакупки – с неё и нужно начинать бороться с воровством. И именно антикоррупционная деятельность является одной из задач СП, напомнил Кудрин.

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Счётная палата признала тотальную коррупцию в стране
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