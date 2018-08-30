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Константин Большаков
30 Августа, 2018 09:00
Россия попала под очередные санкции из-за Крымского моста
Крымский мост.
Источник: Utro.ru
Киев, 30 Августа - DIXINEWS.
Ещё одна страна вводит рестриктивные меры.
Украинские власти подготовили очередные санкции против России в связи со строительством моста в Крым. Об этом заявили в министерстве по делам неподконтрольных территорий Украины.
Под ограничения попадут сразу 19 компаний, которые занимались возведением моста через Керченский пролив. Среди них такие фирмы, как «Стройгазмонтаж», «Мостотрест», «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» и ряд других. Полный перечень компаний в Киеве пока не огласили.
По задумке Украины, данные санкции ограничат или вовсе прекратят экономические отношения указанных компаний с Евросоюзом и Америкой.
Напомним, в конце июля против ряда российских компаний, строящих Крымский мост, ввёл санкции и Европейский союз.
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