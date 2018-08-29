Экономика

Константин Большаков
29 Августа, 2018 20:12

Сотни миллиардов рублей будут стоить предложения Путина по пенсионной реформе

Антон Силуанов.
Источник: Govermentpolit.ru
#пенсии

#Путин

#Силуанов
Москва, 29 Августа - DIXINEWS.

Президент решил смягчить повышение возраста выхода на пенсию, но это потребует огромных затрат.

Первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов озвучил стоимость предложений по смягчению пенсионной реформы, о которых заявил в среду, 29 августа, президент России Владимир Путин.

По словам Силуанова, на реализацию идей Путина потребуется потратить 500 миллиардов рублей в течение шести лет. Эти предложения требуют уточнения бюджетных планов, проектировок бюджета Пенсионного фонда России, реализуемые правительством в ближайшие трёхлетку и шестилетку, пишет «Интерфакс».

Напомним, в ходе телеобращения к россиянам Владимир Путин объявил, что возраст выхода на пенсию для женщин будет повышен не до 63 лет, а до 60 (для мужчин останется прежним – 65 лет), а также заявил о сохранении ряда льгот для различных категорий пенсионеров.

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