Голикова объяснила, что грозит работодателям, увольняющим в предпенсионном возрасте

Работодателям, которые уволят подчинённых предпенсионного возраста, будет грозить серьёзное наказание.

Об этом стало известно из заявления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. По её словам, таким работодателям придётся выплачивать штрафы в 200 тысяч рублей или же поплатиться зарплатой за полтора года.

"Будем базироваться на статье за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трёх лет… Это штраф до 200 тысяч рублей или зарплата за 18 месяцев", - сообщила Голикова.

Вице-премьер отметила, что вопрос относительно введения уголовной ответственности за увольнение подчинённых, приблизившихся к пенсионному возрасту, нужно обсудить с работодателями и представителями профсоюзов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее выступал с заявлениями о необходимости учредить уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.