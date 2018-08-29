В КПРФ жёстко раскритиковали речь Путина о смягчении пенсионной реформы

Коммунисты не поверили обещаниям властей провести изменения как можно более аккуратно.

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин в эфире радио «Эхо Москвы» заявил, что партия продолжит добиваться полной отмены повышения пенсионного возраста. Такое заявление он сделал после обращения президента России Владимира Путина, в котором он заявило смягчении реформы.

По словам Рашкина, слова Путина никак не повлияли на отношение коммунистов к идее увеличить возраст выхода на пенсию. Данный законопроект представитель КПРФ назвал «людоедским» и подчеркнул, что фракция и дальше будет бороться за его отмену.

Рашкин выразил опасение, что подобные реформы приведут к тому, что «пенсия в России будет упразднена».

Напомним, Путин в телеобращении заявил о ряде мер, которые позволят смягчить пенсионную реформу, но всё же посчитал её необходимой. Его слова уже прокомментировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.