Медведев отреагировал на смягчение пенсионной реформы

Ранее президент страны выступил с обращением к гражданам.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал смягчение пенсионной реформы, о чём в своём обращении рассказал президент России Владимир Путин.

По словам Медведева, важно, что «взвешенный характер» повышения пенсионного возраста был достигнут совместными усилиями власти и общества. При этом правительство, заверил глава кабмина, внимательно следило за реакцией на своё предложение и принимало «максимальное участие в этой непростой работе».

Как отметил Дмитрий Медведев, дискуссии, посвящённые пенсионной реформе, были довольно жёсткими, но при этом необходимыми. Он также подтвердил, что правительство обсуждало другие варианты изменений в пенсионной системе.

Напомним, в полдень 29 августа Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором заявил, что для женщин возраст выхода на пенсию поднимут не на 8 лет, а на 5 лет, то есть, до 60 лет, вместо запланированных 63 лет. Кроме того, будет создан предпенсионный возраст, сохранятся льготы.

Подробнее о сегодняшнем выступлении Путина читайте в нашем материале.