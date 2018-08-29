Путин окончательно решил судьбу пенсионной реформы

Глава государства озвучил народу своё решение.

В среду, 29 августа, президент РФ Владимир Путин выпустил телевизионное обращение к гражданам России. Темой выступления российского лидера стала нашумевшая пенсионная реформа, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях пенсионной системы. 19 июля он был принят в первом чтении. Его главная задача – обеспечить устойчивость и стабильность пенсионной системы на долгие годы вперёд. Не только сохранение, а рост доходов нынешних и будущих пенсионеров. Для этих целей предусматривается повышение пенсионного возраста. Понимаю, насколько важны эти вопросы для миллионов людей. Поэтому обращаюсь к вам напрямую, чтобы подробно рассказать обо всех аспектах и озвучить свою позицию. Напомню, дискуссия по этой теме началась не сегодня, об этом говорили и в СССР и в 90-е годы, но решения не принимались. В начале 2000-х годов многие стали вновь настойчиво ставить вопрос о повышении пенсионного возраста. Предпосылки для этого существовали, - заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что всё больше возрастает нагрузка на пенсионную систему страны – сокращается трудоспособное население, автоматически снижаются возможности для индексации и выплаты пенсий. Путин добавил, что именно в начале и середине 2000-х годов повышать пенсионный возраст было нельзя – был высок уровень безработицы и инфляции, платили низкие зарплаты, продолжительность жизни едва превышала 65 лет.

Поэтому сначала надо было преодолеть «шок» девяностых годов и создать стабильную экономику. Всё это время власти и граждане работали, а как только появились деньги, они были направлены на социальные нужды, и это дало хорошие результаты. Удалось преодолеть трудности в демографии и экономике, сказал российский лидер.

- Благодаря комплексу принятых государством мер сегодня темы роста продолжительности жизни в России одни из самых высоких в мире, - отметил Владимир Путин, добавив, что речь идёт об объективной оценке, в том числе со стороны ООН. – Всё это объективный, но сухой анализ ситуации. Но не менее важно, что за предлагаемыми изменениями стоят планы и жизни сотен тысяч людей.

Реформа воспринимается многими людьми болезненно, но Путин предложил рассмотреть варианты. Либо смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать когда пенсионная система развалится, либо переложить ответственность за реформу на плечи следующих поколений, либо принять непопулярные меры, но сделать то, что необходимо. Как минимум в ближайшие 7-10 лет государство сможет в сроки индексировать пенсии, но потом эта возможность практически исчезнет, и казна не потянет выплаты самих пенсий, как в 90-е годы, считает президент.

- Если не принимать никаких мер, мы не сможем сохранить доходы пенсионной системы, - резюмировал Путин. – Предложенные изменения позволят не только сохранить уровень доходов пенсионеров, но и обеспечить их рост.

К 2024 году Владимир Путин пообещал увеличить средний размер пенсий для неработающих пенсионеров до 20 тысяч рублей, и этот механизм должен быть заложен уже ко второму чтению в Госдуме в наши дни. Глава государства заверил, что по его поручению правительство до последнего времени искало альтернативные варианты, но кардинально они ничего не меняют, в лучшем случае латают дыры. Затем президент перечислил ряд подобных предложений, но все они позволят выплачивать пенсии лишь «пару месяцев». Выбрав одно из таких решений, страна рано или поздно «разрушит свои финансы», не сможет обеспечить безопасность страны и развивать образование и здравоохранение, помогать семьям, развивать технологии.

- Наше бездействие сейчас было бы безответственным и нечестным по отношению и к стране, и к нашим детям, - подчеркнул Владимир Путин. – Тянуть дальше нельзя. Предлагаю ряд мер для смягчения реформы.

В первую очередь для женщин нельзя повышать пенсионный возраст сразу на 8 лет – на них держаться семьи в России. Данный пункт Путин предложил уменьшить до 5 лет. Должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных женщин – от трёх и более детей.

Во-вторых, пенсионный возраст будет повышаться постепенно. Путин предложил в ближайшие два года установить особую льготу – установить «первопроходцам» реформы право выходить на пенсию на 6 месяцев раньше.

Третий пункт – опасение граждан потерять работу. Поэтому президент считает необходимым на переходный период считать предпенсионным возраст на пять лет меньше срока выхода на пенсию. За увольнение таких работников и отказ брать их на работу будет предусмотрена уголовная ответственность, сообщил Путин. Из федерального бюджета правительству предстоит профинансировать программы повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста. Пособия по безработице для них будут повышены до 11 тысяч рублей.

Четвёртый момент – нельзя действовать по шаблону. Путин заявил, что власти должны учесть условия жизни и труда людей, предусмотреть льготы для ряда категорий граждан. Также нужно сохранить действующие условия пенсий для коренных жителей Севера и жителей села, и даже обсудить возможность надбавки для пенсионеров, живущих на селе, на 25%.

В-пятых, те, кто начали рано работать, должны выходить на пенсию не только по возрасту, но и согласно отработанному стажу. Сейчас показатель составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Путин предложил уменьшить эти цифры на 3 года.

В-шестых, на переходный период Путин считает важным сохранить все федеральные льготы, действующие на февраль 2018 года. Региональные льготы просила сохранить партия «Единая Россия», глава государства поддержал этот подход.

Владимир Путин полагает, что мы не затянули с повышением пенсионного возраста, как говорили ранее эксперты, но откладывать дальше нельзя.

- Если мы сейчас проявим нерешительность, это подставит под угрозу стабильность страны. Мы должны преодолеть бедность и обеспечить достойную жизнь и нынешним, и будущим поколениям пенсионеров, - заявил Путин в телеобращении. – Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием.

Напомним, в середине июня 2018 года правительство предложило провести пенсионную реформу. Её суть заключается в повышении возраста выхода на пенсию для женщин с 55 до 63 лет, а для мужчин с 60 до 65 лет. Вслед за этим в ряде регионов прошли акции протеста, а сама идея подверглась жёсткой критике в обществе.