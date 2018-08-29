Ещё двое сотрудников ярославской колонии задержаны после пыток заключённых

Расследование резонансного дела набирает обороты.

Следственный комитет России сообщил о задержании ещё двух сотрудников ИК №8 в Ярославской области. Задержанных подозревают в применении насилия к заключённым.

Как сообщили следователи, 29 ноября 2016 года в колонии проводились «плановые режимные мероприятия с привлечением сотрудников ИК-8», во время которых сотрудники ИК-1 и ИК-8 избивали заключённых руками и ногами, а также резиновыми дубинками.

Раскрыты и имена новых подозреваемых – это Сардор Зиябов и Дмитрий Никитинко. Следствие будет просить заключить их под стражу на время расследования.

Напомним, в июле появилось видео пыток заключённого ИК-1. По данному факту завели уголовное дело, были задержаны 12 человек, 17 сотрудников ИК отстранили от работы. А 24 августа стало известно о возбуждении второго уголовного дела после пыток заключённых.