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Константин Большаков
29 Августа, 2018 11:48
Ещё двое сотрудников ярославской колонии задержаны после пыток заключённых
Избиение заключённого в колонии.
Источник: dixinews.ru
Ярославль, 29 Августа - DIXINEWS.
Расследование резонансного дела набирает обороты.
Следственный комитет России сообщил о задержании ещё двух сотрудников ИК №8 в Ярославской области. Задержанных подозревают в применении насилия к заключённым.
Как сообщили следователи, 29 ноября 2016 года в колонии проводились «плановые режимные мероприятия с привлечением сотрудников ИК-8», во время которых сотрудники ИК-1 и ИК-8 избивали заключённых руками и ногами, а также резиновыми дубинками.
Раскрыты и имена новых подозреваемых – это Сардор Зиябов и Дмитрий Никитинко. Следствие будет просить заключить их под стражу на время расследования.
Напомним, в июле появилось видео пыток заключённого ИК-1. По данному факту завели уголовное дело, были задержаны 12 человек, 17 сотрудников ИК отстранили от работы. А 24 августа стало известно о возбуждении второго уголовного дела после пыток заключённых.
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