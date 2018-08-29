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Константин Большаков
29 Августа, 2018 09:43
Европейцы признались в любви к Владимиру Путину
Владимир Путин в Тыве.
Источник: kremlin.ru
Вена, 29 Августа - DIXINEWS.
Жители западных стран рассказали о качествах, которые им нравятся в российском лидере.
Австрийское издание Der Standard опубликовало статью, в которой рассказывает, за что жители Запада любят президента РФ Владимира Путина. При этом, указывают журналисты, Путина уважают представители разных политических взглядов.
В первую очередь российский лидер симпатизирует европейцам приверженностью традиционным ценностям, стремлением искоренить мировой хаос и отказа признавать доминирование западных стран во многих сферах.
Кроме того, многим на Западе нравятся и личные качества Путина. Как пишет издание, население ценит в президенте РФ хорошее чувство юмора, скромность и самоиронию.
Среди политических движений наиболее симпатизируют Владимиру Путину в Австрийской партии свободы, «Альтернативе для Германии» и Национальном фронте.
Напомним, 18 августа Владимир Путин посетил Австрию с частным визитом, где побывал на свадьбе главы МИД страны Карин Кнайсль. Затем президент России полетел в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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