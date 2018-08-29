В Сирии замечено химическое оружие

То, чего опасались российские военные, всё-таки может произойти.

Представитель министерства обороны России Алексей Цыганков сообщил, что в сирийскую провинцию Идлиб было доставлено химическое оружие. По словам военного, к поставке причастны представители «Белых касок». Опасный груз они разместили на складе, принадлежащем одной из террористических группировок.

Затем, по данным российского Минобороны, химическое оружие перевезли в южную часть Идлиба. Ожидается, что в этом районе возможна инсценировка применения химоружия войсками правительства Башара Асада, пишут РИА «Новости».

Накануне стало известно, что РФ значительно усилила военную группировку в Средиземном море. Ранее наши военные также неоднократно заявляли, что провокация с использованием химического оружия станет предлогом для США и союзников нанести удар по Сирии.