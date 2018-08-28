Политика

Константин Большаков
28 Августа, 2018 21:00

Опубликованы фотографии Медведева после его таинственного исчезновения

Дмитрий Медведев на встрече с Глебом Никитиным.
Источник: ria.ru
#Медведев

#Правительство

#пенсии

#Путин

#исчезовение
Москва, 28 Августа - DIXINEWS.

Премьера никто не видел на публике долгое время.

На сайте правительства РФ появилось сообщение о встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.

Дата встречи датируется сегодняшним днём, 28 августа. Отмечается, что глава кабинета министров обсудил с руководителем региона готовность школ к началу учебного года и создание новых мест в детских садах. Там же приведена фотография Медведева и Никитина. Три фотографии распространило агентство РИА «Новости».

И ничего бы странного в этом не было, если бы не одно но – накануне почти все заметные российские СМИ сообщили об исчезновении Дмитрия Медведева. Всё дело в том, что последний раз премьер-министр РФ появлялся на публике ровно две недели назад.

Отсутствие второго человека в стране заметили не сразу, а после того, как он не посетил два заседания правительства, слушания в Государственной думе по поводу пенсионной реформы и ряд других важных мероприятий.

Забеспокоившись, федеральные издания выяснили у пресс-службы Белого дома, всё ли в порядке с Дмитрием Медведевым. Как оказалось, он получил травму во время занятий спортом, однако ни вид спорта, ни характер травмы в правительстве не раскрыли.

И сегодня СМИ также забеспокоились, увидев на фотографиях Дмитрия Медведева – они выяснили, что на официальном сайте губернатора Нижегородской области не было анонса встречи Никитина с премьером, хотя это значимое событие для губернатора и всего региона. Видимо, журналисты намекали на то, что снимки могли быть сделаны в другой день.

Как бы то ни было, больше официальных комментариев о здоровье Медведева ни от кого, в том числе пока и от самого чиновника, не поступало. Ряд изданий делал предположение, что премьера могли скрыть от взора публики из-за нашумевшей пенсионной реформы, чтобы весь удар по поводу её принятия принял на себя президент РФ Владимир Путин. И, как совпадение, в Кремле анонсировали телеобращение главы государства по поводу поднятия пенсионного возраста. Центральные каналы покажут его в 12 часов по московскому времени. Судя по всему, после этого Дмитрий Медведев снова начнёт появляться на всех запланированных мероприятиях.

Напомним, с инициативой повышения пенсионного возраста выступил именно кабинет министров. В июне 2018 года правительство предложило увеличить его до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

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