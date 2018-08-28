Общество

Станислав Сикорский
28 Августа, 2018 17:34

В России могут ввести штрафы за запуск незарегистрированных беспилотников

Полёт беспилотника.
Источник: unian.net
#беспилотники

#полёты

#штрафы
Москва, 28 Августа - DIXINEWS.

В правительственной комиссии по законопроектной деятельности провели рассмотрение проекта о штрафах за полёт незарегистрированных БПЛА.

Соответствующую информацию опубликовало издание "Российская газета". Штрафные санкции за запуск могут варьироваться от одной до двух тысяч рублей. Нарушение правил пользования воздушным пространством может обойтись виновнику в сумму от 20 до 50 тысяч рублей.

Согласно документу, в законодательство вносят термин "внешнего пилота". Он обозначает человека, управляющего беспилотным аппаратом с земли.

Как отметил член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев, об инициативе задумались на фоне большого числа нарушений с БПЛА.

"За два года количество инцидентов с участием беспилотных летательных аппаратов увеличилось в 12,5 раза", - отметил чиновник.

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