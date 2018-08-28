Telegram прогнулся под силовиков

Мессенджер начнёт выдавать данные пользователей правоохранителям.

Компания Telegram Павла Дурова опубликовала обновлённую версию текста политики конфиденциальности, в котором говорится, что администрация мессенджера согласна передавать правоохранительным органам данные о собственных пользователях. Речь идёт о выдаче силовикам номеров телефонов и IP-адресов.

Как отметили в Telegram, информация о юзерах будет передаваться на основании решения суда, если там подтвердят, что конкретный пользователь подозревается в терроризме.

- Если Telegram получит распоряжение суда, подтверждающее, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам, - говорится в тексте.

При этом администрация мессенджера заверила, что пока этого «никогда не происходило», и пообещала отчитываться о совместной работе с правоохранителями.

Позднее во вторник, 28 августа, глава компании Павел Дуров заявил, что всё вышесказанное не касается российских спецслужб - бизнесмен решил продолжать противостояние с отечественными властями.

Напомним, в апреле 2018 года суд заблокировал мессенджер Telegram на территории России, так как компания отказалась предоставить доступ к ключам шифрования отечественным спецслужбам. Затем по стране прошли акции в поддержку приложения, которое начал блокировать Роскомнадзор, однако в начале июня суд вновь подтвердил законность блокировки Telegram.