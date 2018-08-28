Власть

Константин Большаков
28 Августа, 2018 11:36

Путин обратится к народу по поводу пенсионной реформы

Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#пенсия

#реформа
Омск, 28 Августа - DIXINEWS.

Это должно произойти в самое ближайшее время.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическим вопроса в Омске сообщил, что в ближайшее время выступит с заявлением по поводу повышения пенсионного возраста. По словам российского лидера, это может произойти в среду, 29 августа.

- Возможно, прямо завтра своё отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением, - сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что данная реформа касается миллионов россиян, поэтому принятые решения должны быть справедливыми. Путин призвал власти не действовать механически, а учитывать человеческий фактор, пишет «Коммерсант».

Напомним, в июле Владимир Путин уже заявлял о своей позиции по поводу повышения пенсионного возраста, предложенного правительством. Тогда президент сказал, что ни один из вариантов ему не нравится.

Согласно идее кабинета министров, возраст выхода на пенсию в РФ следует повысить с 60 до 65 лет для мужчин, и с 55 до 63 лет для женщин.

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