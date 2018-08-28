Володин рассказал, как его мать заполучила квартиру за 230 млн рублей

Как оказалось, она с сыном сделала выгодные вложения в девяностые.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал расследование оппозиционера Алексея Навального, который обнаружил у матери чиновника шикарную квартиру на Мичуринском проспекте. Её площадь составляет 400 кв. метров, а стоимость оценивается в 230 млн рублей.

Как признался Володин в беседе «Газете.ру», Лидия Барабанова, упомянутая Навальным в очередном расследовании, действительно его мать и она купила квартиру в ЖК «Белый лебедь» на свои деньги. Спикер Думы признался, что деньги его родительница заработала, продав акции компаний холдинга «Солнечные продукты» в 2007 году.

Кроме того, владельцем акций был и сам Вячеслав Володин в ту пору, когда он ещё занимался преподавательской деятельностью.

- Недвижимость - выгодный актив. Она вложила в него свои средства. Их у неё достаточно, мне не нужно было ей дарить эту квартиру, - передаёт издание слова Володина.

Чиновник добавил, что у Лидии Барабановой после покупки квартиры ещё остались деньги, которыми она распоряжается по собственному усмотрению.