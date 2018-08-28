Напавшим на военный эшелон оказался авторитет «Жданчик»

Бандиты повздорили с солдатами, которые покупали продукты.

В ЕДДС Петровск-Забайкальского района рассказали подробности нападения на военный эшелон на ж/д станции Петровский завод. Как сообщил источник, нападавшим оказался местный криминальный авторитет по кличке «Жданчик».

«Жданчик» со своими друзьями отмечал день рождения (1989 г.р.) в кафе у вокзала, пишет «Интерфакс». В какой-то момент нетрезвая компания повздорила с военными, которые зашли в магазин.

- Местные попытались прорваться к эшелону, из-за чего часовой открыл огонь, - заявил источник в ЕДДС района.

В результате «Жданчика» застрелили насмерть, ещё один нападавший был ранен. В Восточном военном округе уже заявили, что применение оружия часовым соответствовало Уставу ВС РФ.