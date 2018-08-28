Россия значительно усилила военную группировку в Сирии

Ранее наши военные заявляли о возможных провокациях и обстрелах государства.

Соединение Военно-морского флота РФ у берегов Сирии в Средиземном море усилили сразу 10 боевых кораблей и 2 подводных лодки. При этом на большинстве кораблей установлены крылатые ракеты «Калибр», а ещё несколько российских военных судов приближаются к берегам Сирии, чтобы присоединиться к группировке, пишут «Известия».

При этом по сведениям «Коммерсанта», на российской авиабазе, расположенной в Хмеймиме, развернули батарею ЗРК «ТОР-М2». По словам официального представителя министерства обороны РФ Игоря Конашенкова, 25 августа в Средиземное море вошёл американский эсминец USS Ross, на борту которого 28 «томагавков». Кроме того, там же находится USS Sullivans, который имеет 56 «томагавков».

Наращивание российской военной группировки в Сирии связано с информацией, что в стране готовятся провокации – боевики хотят инсценировать «химическую атаку», чтобы подставить под удар правительственные войска САР. Помогают им в этом, по данным наших военных, британские специалисты.

Как считают в Минобороны России, подобные инциденты США и союзники собираются использовать в качестве предлога для удара по стратегическим объектам войск Башара Асада, как это было в апреле 2018 года.