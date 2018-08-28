Армия и оружие

Константин Большаков
28 Августа, 2018 10:09

Россия значительно усилила военную группировку в Сирии

Российский военный корабль в Сирии.
Источник: Mideast.liveuamap.com
#Сирия

#война
Дамаск, 28 Августа - DIXINEWS.

Ранее наши военные заявляли о возможных провокациях и обстрелах государства.

Соединение Военно-морского флота РФ у берегов Сирии в Средиземном море усилили сразу 10 боевых кораблей и 2 подводных лодки. При этом на большинстве кораблей установлены крылатые ракеты «Калибр», а ещё несколько российских военных судов приближаются к берегам Сирии, чтобы присоединиться к группировке, пишут «Известия».

При этом по сведениям «Коммерсанта», на российской авиабазе, расположенной в Хмеймиме, развернули батарею ЗРК «ТОР-М2». По словам официального представителя министерства обороны РФ Игоря Конашенкова, 25 августа в Средиземное море вошёл американский эсминец USS Ross, на борту которого 28 «томагавков». Кроме того, там же находится USS Sullivans, который имеет 56 «томагавков».

Наращивание российской военной группировки в Сирии связано с информацией, что в стране готовятся провокации – боевики хотят инсценировать «химическую атаку», чтобы подставить под удар правительственные войска САР. Помогают им в этом, по данным наших военных, британские специалисты.

Как считают в Минобороны России, подобные инциденты США и союзники собираются использовать в качестве предлога для удара по стратегическим объектам войск Башара Асада, как это было в апреле 2018 года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Стали известны сроки проведения новой химической атаки в Сирии
В МИД РФ предостерегли США от обстрела Сирии
США заявили о новом ракетном ударе по Сирии
Читайте в рубрике:
Силовикам оставят прежний пенсионный возраст
В Киеве пообещали "землетрясение в Кремле" на День независимости Украины
Раскрыты подробности нападения на полицию в Чечне

В Германии появился ночной мэр
На колоколах королевского собора в Брюсселе исполнили гимн России
Лидер Pink Floyd: "Атака на Скрипалей" – это чушь
Английское блюдо фиш-энд-чипс - хит у китайских туристов
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обратится к народу по поводу пенсионной реформы
Москва, 28 Августа, 10:54.
Володин рассказал, как его мать заполучила квартиру за 230 млн рублей
Омск, 28 Августа, 10:53.
В Омске отчитались о тысячах высаженных сосен
Чита, 28 Августа, 10:34.
Напавшим на военный эшелон оказался авторитет «Жданчик»
Дамаск, 28 Августа, 10:09.
Россия значительно усилила военную группировку в Сирии
Новосибирск, 28 Августа, 09:42.
В Новосибирске разработали мобильный комплекс для диагностики инсульта
Вашингтон, 28 Августа, 09:36.
Россия объявила ответ новым американским санкциям
Красноярск, 28 Августа, 09:06.
Стало известно, когда ФК "Енисей" начнёт играть на обновлённом стадионе Красноярска
Москва, 27 Августа, 21:39.
Силовикам оставят прежний пенсионный возраст
Нижний Новгород, 27 Августа, 19:29.
МЧС предупредило нижегородцев о последствиях высокой пожароопасности
Москва, 27 Августа, 18:55.
Эксперты выяснили, как выросла ксенофобия среди россиян
Санкт-Петербург, 27 Августа, 18:06.
Стало известно, кто построит новый корабль для "Алых парусов"
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия