Россия объявила ответ новым американским санкциям

Они будут зеркальными, заявили власти.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия подготовит ответные санкции на новые ограничительные меры со стороны Вашингтона. По словам министра, попытки разговаривать с Москвой на языке ультиматумов не имеют перспективы.

Российская сторона, заверил Лавров, продолжить действовать «спокойно и прагматично», взаимно реагируя на все новые выпады. Как пишут РИА «Новости», глава внешнедипломатического ведомства напомнил, что Москва всегда готова выстраивать нормальные и взаимоуважительные отношения с Соединёнными Штатами Америки, учитывая интересы обоих государств.

Напомним, в понедельник, 27 августа, вступили в силу новые антироссийские санкции, анонсированные Вашингтоном на прошлой неделе. В Белом доме так отреагировали на дело Скрипалей, в котором западные страны обвиняют РФ.

Ограничения коснулись вооружений и продукции двойного назначения, финансовой и «любой» помощи, кроме гуманитарки и поставки продуктов питания и сельхозпродукции.