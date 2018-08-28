Политика

Константин Большаков
28 Августа, 2018 09:36

Россия объявила ответ новым американским санкциям

Сергей Лавров.
Источник: Life-streaming.ru
#МИД

#Лавров

#контрсанкции
Вашингтон, 28 Августа - DIXINEWS.

Они будут зеркальными, заявили власти.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия подготовит ответные санкции на новые ограничительные меры со стороны Вашингтона. По словам министра, попытки разговаривать с Москвой на языке ультиматумов не имеют перспективы.

Российская сторона, заверил Лавров, продолжить действовать «спокойно и прагматично», взаимно реагируя на все новые выпады. Как пишут РИА «Новости», глава внешнедипломатического ведомства напомнил, что Москва всегда готова выстраивать нормальные и взаимоуважительные отношения с Соединёнными Штатами Америки, учитывая интересы обоих государств.

Напомним, в понедельник, 27 августа, вступили в силу новые антироссийские санкции, анонсированные Вашингтоном на прошлой неделе. В Белом доме так отреагировали на дело Скрипалей, в котором западные страны обвиняют РФ.

Ограничения коснулись вооружений и продукции двойного назначения, финансовой и «любой» помощи, кроме гуманитарки и поставки продуктов питания и сельхозпродукции.

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