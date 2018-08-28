|
Константин Большаков
28 Августа, 2018 09:36
Россия объявила ответ новым американским санкциям
Сергей Лавров.
Источник: Life-streaming.ru
Вашингтон, 28 Августа - DIXINEWS.
Они будут зеркальными, заявили власти.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия подготовит ответные санкции на новые ограничительные меры со стороны Вашингтона. По словам министра, попытки разговаривать с Москвой на языке ультиматумов не имеют перспективы.
Российская сторона, заверил Лавров, продолжить действовать «спокойно и прагматично», взаимно реагируя на все новые выпады. Как пишут РИА «Новости», глава внешнедипломатического ведомства напомнил, что Москва всегда готова выстраивать нормальные и взаимоуважительные отношения с Соединёнными Штатами Америки, учитывая интересы обоих государств.
Напомним, в понедельник, 27 августа, вступили в силу новые антироссийские санкции, анонсированные Вашингтоном на прошлой неделе. В Белом доме так отреагировали на дело Скрипалей, в котором западные страны обвиняют РФ.
Ограничения коснулись вооружений и продукции двойного назначения, финансовой и «любой» помощи, кроме гуманитарки и поставки продуктов питания и сельхозпродукции.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия