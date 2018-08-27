Силовикам оставят прежний пенсионный возраст

Для сотрудников этих служб ничего не изменится после реформы.

Правительство России решило не увеличивать возраст выхода на пенсию для военных и силовиков. Об этом сообщает «Русская служба ВВС». По данным издания, обсуждение этой темы в кабинете министров уже прекратили.

Отмечается также, что с предложением увеличить пенсионный возраст для вышеуказанных категорий граждан предлагали в экономическом блоке правительства. Один из источников в министерстве обороны РФ утверждает, что две «атаки» уже отбиты, сейчас очередь за третьей.

Напомним, что сейчас в российские военные и силовики могут выходить на пенсию по выслуге лет после 20 лет службы. Кроме того, пенсию выплачивают и тем сотрудникам, что были уволены по состоянию здоровья или в результате сокращения, и при этом им уже 45 лет, а стаж составляет не менее 25 лет.

Для гражданских россиян правительство намеревается увеличить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.