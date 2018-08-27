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Станислав Сикорский
27 Августа, 2018 18:55
Эксперты выяснили, как выросла ксенофобия среди россиян
Цыгане на улицах российского города.
Источник: ura.news
Москва, 27 Августа - DIXINEWS.
Эксперты-социологи зафиксировали увеличение ксенофобских настроений среди россиян в течение 2018 года.
Результаты соответствующего исследования опубликованы на официальном портале "Левада-центра", проводившего его.
Более всего негатива от респондентов досталось цыганам. Порядка 32 процентов опрошенных граждан заявили, что против их присутствия в Российской Федерации. При этом в 2017 году таких взглядов придерживались 17 процентов.
В качестве "нежелательных" гостей 31 процентов респондентов указали на жителей Китая. Против их прибытия были настроены в прошлом году 15 процентов.
Около 26 процентов россиян не желают видеть в своей стране выходцев из Вьетнама, в то время как против них в 2017 году были настроены лишь 12 процентов опрошенных.
Кроме того, вырос негатив относительно граждан экс-советских среднеазиатских республик, населению Кавказа, украинцам и евреям на шесть, один, девять и восемь пунктов соответственно.
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