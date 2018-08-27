Эксперты выяснили, как выросла ксенофобия среди россиян

Эксперты-социологи зафиксировали увеличение ксенофобских настроений среди россиян в течение 2018 года.

Результаты соответствующего исследования опубликованы на официальном портале "Левада-центра", проводившего его.

Более всего негатива от респондентов досталось цыганам. Порядка 32 процентов опрошенных граждан заявили, что против их присутствия в Российской Федерации. При этом в 2017 году таких взглядов придерживались 17 процентов.

В качестве "нежелательных" гостей 31 процентов респондентов указали на жителей Китая. Против их прибытия были настроены в прошлом году 15 процентов.

Около 26 процентов россиян не желают видеть в своей стране выходцев из Вьетнама, в то время как против них в 2017 году были настроены лишь 12 процентов опрошенных.

Кроме того, вырос негатив относительно граждан экс-советских среднеазиатских республик, населению Кавказа, украинцам и евреям на шесть, один, девять и восемь пунктов соответственно.