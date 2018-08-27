О людях

Станислав Сикорский
27 Августа, 2018 18:55

Эксперты выяснили, как выросла ксенофобия среди россиян

Цыгане на улицах российского города.
Источник: ura.news
#исследование

#соцопрос

#иностранцы
Москва, 27 Августа - DIXINEWS.

Эксперты-социологи зафиксировали увеличение ксенофобских настроений среди россиян в течение 2018 года.

Результаты соответствующего исследования опубликованы на официальном портале "Левада-центра", проводившего его.

Более всего негатива от респондентов досталось цыганам. Порядка 32 процентов опрошенных граждан заявили, что против их присутствия в Российской Федерации. При этом в 2017 году таких взглядов придерживались 17 процентов.

В качестве "нежелательных" гостей 31 процентов респондентов указали на жителей Китая. Против их прибытия были настроены в прошлом году 15 процентов.

Около 26 процентов россиян не желают видеть в своей стране выходцев из Вьетнама, в то время как против них в 2017 году были настроены лишь 12 процентов опрошенных.

Кроме того, вырос негатив относительно граждан экс-советских среднеазиатских республик, населению Кавказа, украинцам и евреям на шесть, один, девять и восемь пунктов соответственно.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Техасские учёные выяснили причину массового сокращения продолжительности жизни
Опрос выявил, как население верит в заговор против России
Учёные Кембриджа выяснили "безопасную" для человека дозу алкоголя
Читайте в рубрике:
В Москве могут в один день пройти 4 шествия против пенсионной реформы
От псевдо-военного в псевдо-эксперты: история неудач Леонида Ивашова
Опрос выявил прогнозы россиян о прогрессе сборной на ЧМ

Беженцы рохинджа на распутье спустя год после бегства в Бангладеш
Лидер Pink Floyd: "Атака на Скрипалей" – это чушь
Английское блюдо фиш-энд-чипс - хит у китайских туристов
«Хотим вернуть себе нашу страну»: В Стокгольме прошёл марш национал-социалистов
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силовикам оставят прежний пенсионный возраст
Нижний Новгород, 27 Августа, 19:29.
МЧС предупредило нижегородцев о последствиях высокой пожароопасности
Москва, 27 Августа, 18:55.
Эксперты выяснили, как выросла ксенофобия среди россиян
Санкт-Петербург, 27 Августа, 18:06.
Стало известно, кто построит новый корабль для "Алых парусов"
Москва, 27 Августа, 17:33.
В Москве разъяснили особенности тематического поезда метро "Город образования"
Москва, 27 Августа, 16:46.
Путину стало известно о протестах россиян против пенсионной реформы
Казань, 27 Августа, 16:18.
В Казани назначили день торжественного открытия новой станции метро
Уфа, 27 Августа, 16:06.
Названа сумма затрат на благоустройство парка Якутова
Воронеж, 27 Августа, 15:27.
Решена судьба ОЭЗ в Воронежской области
Ростов-на-Дону , 27 Августа, 14:56.
В Ростове сообщили, когда Газетный переулок станет пешеходным
Москва, 27 Августа, 14:55.
В полиции озвучили суммы выплат доносчикам
Санкт-Петербург, 27 Августа, 14:24.
Власти Петербурга поздравили известного космонавта-рекордсмена
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия