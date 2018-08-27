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Константин Большаков
27 Августа, 2018 16:46

Путину стало известно о протестах россиян против пенсионной реформы

Владимир Путин на митинге.
Источник: dixinews.ru
#Путин

#пенсии

#митинги
Москва, 27 Августа - DIXINEWS.

Президент отслеживает информацию по этому поводу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину известно об акциях протеста в регионах России против повышения пенсионного возраста. Как заверил Песков, глава государства регулярно получает информацию о происходящем во всех местах страны.

- Безусловно, об этом (планах проведения митингов против пенсионной реформы – прим. ред.) он также получает информацию, наряду с другими новостями, - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, что в нескольких регионах страны сейчас активисты подали заявки властям для согласования митингов. Организаторами являются представители различных партий, в том числе, входящих в Госдуму.

Сам Владимир Путин также ранее высказывался о пенсионной реформе, предложенной правительством в июне 2018 года. Глава государства подчёркивал, что разделяет негативные взгляды россиян по поводу повышения возраста выхода на пенсию.

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