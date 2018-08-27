Власть

Константин Большаков
27 Августа, 2018 14:55

В полиции озвучили суммы выплат доносчикам

Владимир Колокольцев.
Источник: Argumenti.ru
#МВД

#полиция

#доносы
Москва, 27 Августа - DIXINEWS.

Новая мера заработала с сегодняшнего дня.

С понедельника, 27 августа, МВД России начинает платить россиянам суммы в размере до нескольких миллионов рублей за помощь в раскрытии преступлений и задержании преступников.

Как говорится в приказе полиции, размер выплат составит от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Поощрения в размере до 500 тысяч рублей будут одобрять руководители территориальных органов МВД, до 3 миллионов – заместитель главы министерства, а принимать решения о выплатах свыше 3 миллионов рублей – сам министр внутренних дел. Ныне им является Владимир Колокольцев.

Корреспондент ИА «DixiNews» отмечает, что на официальном сайте данный приказ пока не опубликован, однако он доступен на официальном портале правовой информации.

Уточняется также, что граждане, отличившиеся перед МВД, смогут получать деньги либо наличными, либо прямиком на банковский счёт.

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