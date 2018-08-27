Транспорт

Константин Большаков
27 Августа, 2018 12:47

В «Кортеж» Путина добавят новую машину

Автомобиль проекта "Кортеж".
Источник: Avtonovostidnya.ru
#Москва

#кортеж

#Путин
Москва, 27 Августа - DIXINEWS.

Её разработка уже вовсю ведётся.

Началась работа над новым кроссовером, которым пополнится проект «Кортеж». Он объединяет автомобили российского производства, предназначенные для первых лиц государства.

Как сообщило издание РБК, работу над кроссовером ведут специалисты Центра стиля НАМИ. Стилистика нового автомобиля почти закончена, элементы дорабатывают конструкторы.

- Мы плотно работаем с испытателями, конструкторами, производственниками, решая нюансы и отдельные маленькие элементы, - сказал глава центра Юрий Черненко.

Он уточнил также, что внешний вид новой модели будет похож на уже существующие, чтобы иметь «одно лицо». Базовая комплектация кроссовера включит в себя салон на пять мест, но в будущем планируется и семиместный вариант.

Напомним, впервые машины проекта «Кортеж» были показаны 7 мая, когда президент РФ Владимир Путин проходил инаугурацию.

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