Экономика

Константин Большаков
27 Августа, 2018 10:35

Минэкономики решило разделить Россию

Минэкономразвития.
Источник: Kazanreporter.ru
#регионы

#экономика

#Минэкономразвития
Москва, 27 Августа - DIXINEWS.

Это поможет стать экономике страны более эффективной.

В министерстве экономического развития РФ разработали стратегию пространственного развития. В документе предлагается разделить Россию на 14 макрорегионов, пишет «Коммерсант».

Речь идёт о том, что подобное взаимодействие между регионами будет более эффективным, что, в свою очередь, положительно скажется на экономическом росте.

Планируется, что законопроект будет внесён на рассмотрение в правительство в сентябре 2018 года. Утвердят его в ноябре.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды
Песков рассказал правду о состоянии финансовой системы страны
В правительстве объяснили очередной обвал рубля
Читайте в рубрике:
В правительстве заверили, что бензин больше не подорожает
Лидер спасает ЖК Раменский
Лидер строительной отрасли о конкуренции на рынке

В Германии появился ночной мэр
Лидер Pink Floyd: "Атака на Скрипалей" – это чушь
Английское блюдо фиш-энд-чипс - хит у китайских туристов
Беженцы рохинджа на распутье спустя год после бегства в Бангладеш
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В полиции озвучили суммы выплат доносчикам
Санкт-Петербург, 27 Августа, 14:24.
Власти Петербурга поздравили известного космонавта-рекордсмена
Пермь, 27 Августа, 14:06.
В Перми объяснили, что грозит за продажу алкоголя 1 сентября
Ростов-на-Дону , 27 Августа, 13:44.
Из Ростова запустят ещё один авиарейс
Челябинск, 27 Августа, 12:55.
В Челябинске рассказали, как готовили школы к учебному году
Москва, 27 Августа, 12:47.
В «Кортеж» Путина добавят новую машину
Екатеринбург, 27 Августа, 12:12.
В Екатеринбурге объявили конкурс лучшего новогоднего украшения зданий
Омск, 27 Августа, 11:31.
В Омске раскрыли готовность школ к учебному году
Омск, 27 Августа, 11:23.
В Омске будут производить модули для «Ангары»
Красноярск, 27 Августа, 11:07.
В Красноярске рассказали, сколько намусорили перед днём города
Новосибирск, 27 Августа, 10:56.
В СибНИИЦМТ объяснили, как центр испытаний медтехники в Новосибирске облегчит работу
Новосибирск, 27 Августа, 10:52.
В Новосибирске начал работу «Технопром-2018»
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия