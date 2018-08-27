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Константин Большаков
27 Августа, 2018 10:35
Минэкономики решило разделить Россию
Минэкономразвития.
Источник: Kazanreporter.ru
Москва, 27 Августа - DIXINEWS.
Это поможет стать экономике страны более эффективной.
В министерстве экономического развития РФ разработали стратегию пространственного развития. В документе предлагается разделить Россию на 14 макрорегионов, пишет «Коммерсант».
Речь идёт о том, что подобное взаимодействие между регионами будет более эффективным, что, в свою очередь, положительно скажется на экономическом росте.
Планируется, что законопроект будет внесён на рассмотрение в правительство в сентябре 2018 года. Утвердят его в ноябре.
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