Минэкономики решило разделить Россию

Это поможет стать экономике страны более эффективной.

В министерстве экономического развития РФ разработали стратегию пространственного развития. В документе предлагается разделить Россию на 14 макрорегионов, пишет «Коммерсант».

Речь идёт о том, что подобное взаимодействие между регионами будет более эффективным, что, в свою очередь, положительно скажется на экономическом росте.

Планируется, что законопроект будет внесён на рассмотрение в правительство в сентябре 2018 года. Утвердят его в ноябре.