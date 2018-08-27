Экономика

Константин Большаков
27 Августа, 2018 09:33

В правительстве заверили, что бензин больше не подорожает

Дмитрий Козак.
Источник: Scoopnest.com
#Правительство

#топливо

#бензин
Москва, 27 Августа - DIXINEWS.

Такое опасение есть в связи с ростом акцизов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, отвечающий за топливно-энергетический комплекс, заявил, что рост акцизов на топливо с начала 2019 года не станет причиной скачка розничных цен на АЗС.

Как заверил Козак, правительство будет применять «весь тот набор инструментов, который есть, чтобы этого не произошло», передаёт РБК. Также вице-премьер добавил, что кабмин решил восстановить акцизы в тех объёмах, что планировались с 1 июля 2018 года.

При этом кабинет министров готов в будущем вводить экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты, если начнётся резкий рост цен на бензин в стране.

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