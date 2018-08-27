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Константин Большаков
27 Августа, 2018 09:15
Новые антироссийские санкции заработали
Вашингтон.
Источник: Novorosinform.org
Вашингтон, 27 Августа - DIXINEWS.
С сегодняшнего дня действует ряд очередных ограничительных мер.
В понедельник, 27 августа, вступили в силу новые антироссийские санкции, анонсированные Вашингтоном на прошлой неделе. С сегодняшнего дня США перестаёт выделять лицензии на экспорт в РФ оружия и продукции двойного назначения, исключая экспорт, связанный с космической отраслью и гражданской авиацией.
Кроме того, Вашингтон перестаёт оказывать любую помощь России, кроме срочной гумпомощи, продуктов питания и других сельхозпродуктов.
Также Москва лишается любых кредитов, кредитных гарантий и другой финансовой поддержки со стороны американских госструктур.
Напомним, новые санкции против РФ введены США из-за так называемого дела Скрипалей. В их отравлении Запад обвиняет Москву, хотя никаких доказательств нет.
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