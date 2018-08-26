Стали известны сроки проведения новой химической атаки в Сирии

Об этом рассказали российские военные.

Министерство обороны РФ заявило, что в течение ближайших двух суток в сирийской провинции Идлиб может быть проведена «инсценировка химической атаки против местного населения». Об этом передаёт «Интерфакс».

По утверждениям российских военных, помогать боевикам в осуществлении операции будут некие «англоязычные специалисты». Ранее СМИ писали, что это либо сотрудники британских спецслужб, либо британской частной военной компании.

Также в оборонном ведомстве утверждают, что для инсценировки химатаки будут использованы реактивные снаряды с хлором. Если такая диверсия будет осуществлена, США могут использовать её как повод для новых ракетных ударов по войскам сирийского президента Башара Асада.

Напомним, подобная ситуация произошла в апреле 2018 года, когда правительственную армию Асада обвинили в химической атаке против мирного населения. После этого США и союзники нанесли удары по Сирии.