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Константин Большаков
26 Августа, 2018 15:05
Стали известны сроки проведения новой химической атаки в Сирии
Жители Сирии.
Источник: dixinews.ru
Дамаск, 26 Августа - DIXINEWS.
Об этом рассказали российские военные.
Министерство обороны РФ заявило, что в течение ближайших двух суток в сирийской провинции Идлиб может быть проведена «инсценировка химической атаки против местного населения». Об этом передаёт «Интерфакс».
По утверждениям российских военных, помогать боевикам в осуществлении операции будут некие «англоязычные специалисты». Ранее СМИ писали, что это либо сотрудники британских спецслужб, либо британской частной военной компании.
Также в оборонном ведомстве утверждают, что для инсценировки химатаки будут использованы реактивные снаряды с хлором. Если такая диверсия будет осуществлена, США могут использовать её как повод для новых ракетных ударов по войскам сирийского президента Башара Асада.
Напомним, подобная ситуация произошла в апреле 2018 года, когда правительственную армию Асада обвинили в химической атаке против мирного населения. После этого США и союзники нанесли удары по Сирии.
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