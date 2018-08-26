Осуждённый в США лётчик Ярошенко впервые за 7 лет встретился с семьёй

Константин Ярошенко и его супруга Виктория.

Семья осуждённого в Соединённых Штатах российского лётчика Константина Ярошенко провела встречу с ним по месту отбывания тюремного срока.

Об этом стало известно из заявления жены пилота Виктории и его дочери Екатерины. Их слова цитирует ТАСС.

Екатерина Ярошенко сообщила, что встреча продолжалась в течение шести часов. Она рассказала о проблемах отца с желудком, зубами и частыми приступами аллергии.

"Хотелось бы, чтобы отец выглядел лучше", - подчеркнула Екатерина.

По её словам, в семье ещё не проходило обсуждения о дальнейших шагах к вызволению осуждённого россиянина. Более всего Константин интересовался нынешней работой супруги и учёбой дочери.

Со стороны начальства тюрьмы в Данберри, Коннектикут, не зафиксировано никаких препятствий для встречи, уточнили в семье лётчика.