Лукашенко откровенно поговорил с Путиным

Лидеры не стесняются обсуждать личные вопросы.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью местному телевидению рассказал, о чём беседовал в ходе недавней встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белоруссии, президенты не стесняются обсуждать личные вопросы.

Связано это, заметил Лукашенко, что над обеими странами «довлеет советское прошлое плюс славянское нутро».

- Поэтому у нас очень близкие отношения, - добавил белорусский лидер.

В связи с этим по некоторым вопросам Путин и Лукашенко «высказываются абсолютно открыто», даже по личным моментам, заметил президент соседнего государства.