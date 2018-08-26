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Константин Большаков
26 Августа, 2018 12:35
Лукашенко откровенно поговорил с Путиным
Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Источник: News.21.by
Минск, 26 Августа - DIXINEWS.
Лидеры не стесняются обсуждать личные вопросы.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью местному телевидению рассказал, о чём беседовал в ходе недавней встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белоруссии, президенты не стесняются обсуждать личные вопросы.
Связано это, заметил Лукашенко, что над обеими странами «довлеет советское прошлое плюс славянское нутро».
- Поэтому у нас очень близкие отношения, - добавил белорусский лидер.
В связи с этим по некоторым вопросам Путин и Лукашенко «высказываются абсолютно открыто», даже по личным моментам, заметил президент соседнего государства.
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