Власть

Константин Большаков
26 Августа, 2018 12:35

Лукашенко откровенно поговорил с Путиным

Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Источник: News.21.by
#Путин

#Лукашенко

#Белоруссия
Минск, 26 Августа - DIXINEWS.

Лидеры не стесняются обсуждать личные вопросы.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью местному телевидению рассказал, о чём беседовал в ходе недавней встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белоруссии, президенты не стесняются обсуждать личные вопросы.

Связано это, заметил Лукашенко, что над обеими странами «довлеет советское прошлое плюс славянское нутро».

- Поэтому у нас очень близкие отношения, - добавил белорусский лидер.

В связи с этим по некоторым вопросам Путин и Лукашенко «высказываются абсолютно открыто», даже по личным моментам, заметил президент соседнего государства.

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