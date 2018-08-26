Политика

Константин Большаков
26 Августа, 2018 10:33

Кадыров не пожалел о смерти сенатора США Маккейна

Рамзан Кадыров.
Источник: Life.ru
#Кадыров

#смерть

#Маккейн
Грозный, 26 Августа - DIXINEWS.

Он напомнил, как американский политик негативно относился к России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на смерть сенатора США Джона Маккейна, который умер на 81-м году жизни от опухоли мозга. По словам Кадырова, Маккейн отличался от своих коллег ничем необъяснимой и непонятной неприязнью к России.

Смерть Маккейна чеченский лидер назвал волей Аллаха, и напомнил, что американскому политику «не нравился сам факт существования России».

Напомним, за 2 дня до смерти Маккейн отказался продолжать лечение.

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