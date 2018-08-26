Кадыров не пожалел о смерти сенатора США Маккейна

Он напомнил, как американский политик негативно относился к России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на смерть сенатора США Джона Маккейна, который умер на 81-м году жизни от опухоли мозга. По словам Кадырова, Маккейн отличался от своих коллег ничем необъяснимой и непонятной неприязнью к России.

Смерть Маккейна чеченский лидер назвал волей Аллаха, и напомнил, что американскому политику «не нравился сам факт существования России».

Напомним, за 2 дня до смерти Маккейн отказался продолжать лечение.