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Константин Большаков
26 Августа, 2018 10:33
Кадыров не пожалел о смерти сенатора США Маккейна
Рамзан Кадыров.
Источник: Life.ru
Грозный, 26 Августа - DIXINEWS.
Он напомнил, как американский политик негативно относился к России.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на смерть сенатора США Джона Маккейна, который умер на 81-м году жизни от опухоли мозга. По словам Кадырова, Маккейн отличался от своих коллег ничем необъяснимой и непонятной неприязнью к России.
Смерть Маккейна чеченский лидер назвал волей Аллаха, и напомнил, что американскому политику «не нравился сам факт существования России».
Напомним, за 2 дня до смерти Маккейн отказался продолжать лечение.
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